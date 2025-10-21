Visite guidée des souterrains de l’amphithéâtre L’ Amphithéâtre romain Arles

Visite guidée des souterrains de l’amphithéâtre

Du 21/10 au 03/11/2025 le mercredi à partir de 10h, à partir de 11h et à partir de 12h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Grâce aux travaux de restauration et de mise en valeur menés par la Ville, les galeries souterraines de l’amphithéâtre sont désormais accessibles au public dans le cadre de visites guidées.

Venez découvrir les coulisses des combats antiques de gladiateurs et vivre une nouvelle expérience dans l’envers du décor de cet édifice remarquable.

Visite de 30 minutes sur réservation obligatoire.



Rendez-vous à l’accueil de l’amphithéâtre, rond point des arènes. .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Thanks to the restoration and enhancement work carried out by the town, the underground galleries of the amphitheatre are now open to the public on guided tours.

German :

Dank der von der Stadt durchgeführten Restaurierungs- und Aufwertungsarbeiten sind die unterirdischen Gänge des Amphitheaters nun im Rahmen von Führungen für die Öffentlichkeit zugänglich.

Italiano :

Grazie ai lavori di restauro e valorizzazione effettuati dalla città, le gallerie sotterranee dell’anfiteatro sono ora aperte al pubblico con visite guidate.

Espanol :

Gracias a las obras de restauración y puesta en valor llevadas a cabo por la ciudad, las galerías subterráneas del anfiteatro están ahora abiertas al público en visitas guiadas.

