Visite guidée des souterrains de l’amphithéâtre L’ Amphithéâtre romain Arles

Visite guidée des souterrains de l’amphithéâtre

Du 07/02 au 08/03/2026 le mercredi et samedi de 10h30 à 11h, de 11h30 à 12h et de 12h30 à 13h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Grâce aux travaux de restauration et de mise en valeur menés par la Ville, les galeries souterraines de l’amphithéâtre sont désormais accessibles au public dans le cadre de visites guidées.

Venez découvrir les coulisses des combats antiques de gladiateurs et vivre une nouvelle expérience dans l’envers du décor de cet édifice remarquable.

Visite de 30 minutes sur réservation obligatoire.



Rendez-vous à l’accueil de l’amphithéâtre. .

L' Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Thanks to the restoration and enhancement work carried out by the town, the underground galleries of the amphitheatre are now open to the public on guided tours.

