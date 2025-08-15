Visite guidée des souterrains de Laon Laon

Il y a plusieurs millions d’années, Laon était sous la mer… L’un des « Secrets sous la ville » qui vous seront révélés au fil des 3 visites quotidiennes (à 11h / 14h / 15h / 16h) !

Arpenter les souterrains de Laon, c’est un peu comme si vous voyagiez dans le temps muni·e de votre audioguide, vous replongerez près de 40 millions d’années en arrière et apprendrez tout de l’histoire de la cité au fil des âges !

Alors apprêtez-vous à vivre une expérience au cœur du temps en suivant ‘Secrets sous la ville’ chaque jour à 11h, 14h, 15h et 16h !

(durée de la visite 1h / billets et audioguides à retirer à l’accueil de l’Office de tourisme avant de se rendre devant l’entrée des souterrains située à 550 mètres / commentaire de l’audioguide adapté aux enfants de plus de 6 ans / température constante toute l’année de 11° / passeport famille pour 2 adultes et 2 enfants à 22,50 € pour bénéficier de ce dernier, sélectionnez deux tarifs Adultes à 9 € chacun, un tarif réduit à 4,50 € et un tarif gratuit de 0 € lors de votre réservation / au-delà de 15 personnes en tarif plein, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel en contactant le service Groupes via reservation@tourisme-paysdelaon.com)

ATTENTION // merci de vous présenter obligatoirement 30 minutes avant chaque horaire de départ avec votre pièce d'identité à l'accueil de l'Office de tourisme ! / toute réservation de billet exonéré exige néanmoins de s'inscrire / certaines images projetées peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes / les animaux de compagnie ne sont pas autorisés

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

Millions of years ago, Laon was under the sea… One of the « Secrets beneath the city » that will be revealed during the 3 daily tours (11am / 2pm / 3pm / 4pm)!

Vor mehreren Millionen Jahren lag Laon unter dem Meer… Eines der « Geheimnisse unter der Stadt », die Ihnen im Laufe der drei täglichen Führungen (um 11 Uhr / 14 Uhr / 15 Uhr / 16 Uhr) enthüllt werden!

Alcuni milioni di anni fa, Laon era sotto il mare… Questo è uno dei « Segreti sotto la città » che verrà svelato durante le 3 visite giornaliere (alle 11.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00)!

Hace varios millones de años, Laon estaba bajo el mar… Este es uno de los « Secretos bajo la ciudad » que se desvelarán durante las 3 visitas diarias (a las 11:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00)

