Visite guidée des Tapisseries, Trésor national Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu

Visite guidée des Tapisseries, Trésor national Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des Tapisseries, Trésor national 20 et 21 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

2€ pour l’ensemble des visites guidées de la journée (gratuit pour les moins de 18 ans). Places limitées à 35 pers. par visite. Réservation au 04 71 00 01 16 et en billetterie de l’abbaye.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Partez à la découverte des 14 tapisseries flamandes du XVIe siècle. Classées Trésor national, elles constituent un ensemble exceptionnel.

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 00 01 16 »}] Parkings

Partez à la découverte des 14 tapisseries flamandes du XVIe siècle. Classées Trésor national, elles constituent un ensemble exceptionnel.

©SMPCD, Luc OLIVIER