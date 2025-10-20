VISITE GUIDÉE DES THERMES Thermes d’Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda

Thermes d’Amélie-les-Bains Place Maréchal Joffre Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-20 16:15:00

fin : 2025-10-20

2025-10-20

(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite et présentation des soins.

Visite de la partie historique des thermes Romains, sa salle du XVIIIème et sa voûte du IIème siècle classée aux monuments historiques suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal.

English :

(Re)discover the family saga of the Chaîne Thermale du Soleil, the story of the construction of the Mondony thermal baths, and the virtues of thermal water. Visit and presentation of treatments.

Visit the historic part of the Roman thermal baths, with its 18th-century hall and 2nd-century vault, listed as a historical monument, followed by a pause in front of the Hannibal waterfall.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die Familiensaga der Chaîne Thermale du Soleil, die Geschichte des Baus der Thermen von Mondony, das Thermalwasser und seine Heilkräfte. Besichtigung und Vorstellung der Behandlungen.

Besichtigung des historischen Teils der römischen Thermen, des Saals aus dem 18. Jahrhundert und des denkmalgeschützten Gewölbes aus dem 2.

Italiano :

(Ri)scoprire la saga familiare della Chaîne Thermale du Soleil, la storia della costruzione delle terme di Mondony, l’acqua termale e le sue virtù. Visita e presentazione dei trattamenti.

Visita della parte storica delle terme romane, della sala del XVIII secolo e della volta del II secolo, classificata come monumento storico, seguita da una sosta davanti alla cascata di Annibale.

Espanol :

(Re)descubra la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la historia de la construcción de las termas de Mondony, el agua termal y sus virtudes. Visita y presentación de los tratamientos.

Visita de la parte histórica de las termas romanas, su sala del siglo XVIII y su bóveda del siglo II, catalogada como monumento histórico, seguida de una pausa frente a la cascada Hannibal.

L’événement VISITE GUIDÉE DES THERMES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-09-16 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR