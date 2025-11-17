VISITE GUIDÉE DES THERMES Thermes d’Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda

Thermes d’Amélie-les-Bains Place Maréchal Joffre Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

(Re)découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de la construction des thermes du Mondony, les secrets de l’eau thermale et ses nombreuses vertus.

Thermes d’Amélie-les-Bains Place Maréchal Joffre Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 94 55

English :

(Re)discover the family saga of the Chaîne Thermale du Soleil, the story of the construction of the Mondony thermal baths, the secrets of thermal water and its many virtues.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die Familiensaga der Chaîne Thermale du Soleil, die Geschichte des Baus der Thermen von Mondony, die Geheimnisse des Thermalwassers und seine zahlreichen Heilwirkungen.

Italiano :

(Ri)scoprite la saga familiare della Chaîne Thermale du Soleil, la storia della costruzione delle terme di Mondony, i segreti dell’acqua termale e le sue numerose virtù.

Espanol :

(Re)descubra la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la historia de la construcción de las termas de Mondony, los secretos del agua termal y sus múltiples virtudes.

