VISITE GUIDÉE DES THERMES Thermes d’Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda

Thermes d’Amélie-les-Bains Place Maréchal Joffre Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 14:15:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite et présentation des soins.

Visite de la partie historique des thermes Romains, sa salle du XVIIIème et sa voûte du IIème siècle classée aux monuments historiques suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal.

Thermes d'Amélie-les-Bains Place Maréchal Joffre Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 94 55

English :

(Re)discover the family saga of the Chaîne Thermale du Soleil, the story of the construction of the Mondony thermal baths, and the virtues of thermal water. Visit and presentation of treatments.

Visit the historic part of the Roman thermal baths, with its 18th-century hall and 2nd-century vault, listed as a historical monument, followed by a pause in front of the Hannibal waterfall.

