Visite guidée des thermes de Constantin Rue Dominique Maïsto Arles 5 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Visite guidée le lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 17h15 et de 17h30 à 18h15.

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

Nos guides vous ouvrent les portes des thermes. En 45 minutes de visite, tepidarium, laconium et caldarium n’auront plus de secret pour vous !

Les thermes sont à l’époque romaine des bains publics mais aussi des salles de sport et des lieux de sociabilité. Votre guide vous racontera le fonctionnement de cet établissement construit au IVe siècle, à l’époque de l’empereur Constantin. .

Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Our guides open the doors to the thermal baths. In just 45 minutes, tepidarium, laconium and caldarium will hold no secrets for you!

German :

Unsere Fremdenführer öffnen Ihnen die Türen zu den Thermen. In einer 45-minütigen Führung werden Tepidarium, Laconium und Caldarium kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Italiano :

Le nostre guide vi apriranno le porte delle terme. In soli 45 minuti, il tepidarium, il laconium e il caldarium non avranno segreti per voi!

Espanol :

Nuestros guías le abrirán las puertas de las termas. En sólo 45 minutos, el tepidarium, el laconium y el caldarium no tendrán secretos para usted.

