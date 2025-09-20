Visite guidée des thermes gallo-romains Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Visite guidée des thermes gallo-romains Cassinomagus parc archéologique Chassenon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des thermes gallo-romains 20 et 21 septembre Cassinomagus parc archéologique Charente

Gratuit. Durée 1h. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Les thermes les plus monumentaux de France offrent à la visite une conservation exceptionnelle qui permet de voyager dans le temps et de s’imaginer au temps des Gallo-romains.

Cassinomagus parc archéologique 11 Longeas, 16150 Chassenon, France Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545893221 https://www.cassinomagus.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 89 32 21 »}] C’est au Ier siècle av J.-C. que Jules César transforma la Gaule en provinces romaines. Des édifices emblématiques de l’adoption d’un nouvel art de vivre ont alors été bâtis. Imaginez qu’il y a maintenant près de 2000 ans s’élevait à Chassenon un ensemble monumental composé d’édifices publics et religieux. Les habitants comme les voyageurs pouvaient trouver ici un théâtre (encore enfoui sous la végétation), un temple de 30 mètres de haut aujourd’hui détruit, ainsi que des thermes, dont les vestiges sont les mieux conservés de France.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pierre Holley