Visite guidée des Thermes Romains Thermes Romains d’Amelie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda

Visite guidée des Thermes Romains Samedi 20 septembre, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 Thermes Romains d’Amelie-les-Bains Pyrénées-Orientales

Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:45:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T17:30:00

️ Découvrez les Thermes Romains – Amélie-les-Bains-Palalda

Partez à la découverte de l’architecture des Thermes Romains d’Amélie-les-Bains-Palalda !

Classé Monument Historique, ce site remarquable conserve de précieux vestiges gallo-romains, dont une voûte du IIᵉ siècle.

Vous pourrez également admirer l’ancienne piscine du XIXᵉ siècle, elle aussi classée Monument Historique.

Un lieu unique où l’histoire se mêle à la pierre

Vous pouvez découvrir également l’ancienne piscine du XIXᵉ siècle, restaurée en tisanerie, elle aussi, classée au titre des Monuments historiques.

