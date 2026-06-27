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Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge Saint-Geniez-ô-Merle

Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge Saint-Geniez-ô-Merle

Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge Saint-Geniez-ô-Merle mercredi 8 juillet 2026.

Ville
19220 Saint-Geniez-ô-Merle
Département
Corrèze
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Saint-Geniez-ô-Merle

Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19 2026-08-26

Laissez-vous guider et remontez le temps le long des rives de la Maronne. Entre vie
paysanne médiévale et secrets des plantes aux pouvoirs oubliés, partez pour une
balade où nature et légendes s’entrelacent   .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31 

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English : Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge

L’événement Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-27 par Corrèze Tourisme