Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge Saint-Geniez-ô-Merle mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Geniez-ô-Merle

Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-19 2026-08-26

Laissez-vous guider et remontez le temps le long des rives de la Maronne. Entre vie

paysanne médiévale et secrets des plantes aux pouvoirs oubliés, partez pour une

balade où nature et légendes s’entrelacent .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge

L’événement Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-27 par Corrèze Tourisme