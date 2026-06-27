Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge Saint-Geniez-ô-Merle
Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge Saint-Geniez-ô-Merle mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Geniez-ô-Merle
Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19 2026-08-26
Laissez-vous guider et remontez le temps le long des rives de la Maronne. Entre vie
paysanne médiévale et secrets des plantes aux pouvoirs oubliés, partez pour une
balade où nature et légendes s’entrelacent .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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English : Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge
L’événement Visite guidée des Tours de Merle L’homme et la nature au Moyen Âge Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-27 par Corrèze Tourisme