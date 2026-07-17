Visite guidée des troglodytes, Village troglodytique de rochemenier, Rochemenier

Informations pratiques

Visite guidée des troglodytes 19 et 20 septembre Village troglodytique de rochemenier Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Plongez dans le passé paysan des fermes troglodytiques !

Ce voyage dans le temps révèle l’habitat atypique et la vie quotidienne d’il y a moins d’un siècle avec notamment ses caves et son potager suspendu. Le guide vous donne les clés pour une exploration autonome de ces lieux fascinants.

Découvrez comment vivaient les hommes dans ces demeures souterraines.

Village troglodytique de rochemenier 14 rue du musée 49700 Louresse-Rochemenier Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 59 18 15 http://www.troglodyte.fr Situé en Anjou, dans le Val de Loire, Rochemenier vous invite à la découverte d’un monde souterrain avec le musée paysan du village troglodytique, sa chapelle souterraine et son église romane de surface.

Plongez dans le passé paysan des fermes troglodytiques !

©Christophe MARTIN