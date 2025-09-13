Visite guidée des vestiges de l’Ancienne Abbaye de Basse Fontaine Brienne-la-Vieille

Ancienne Abbaye de Basse Fontaine (chemin de Basse Fontaine) Brienne-la-Vieille Aube

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

À la suite de la visite du château de Brienne, prolongez votre découverte du patrimoine local !

En partenariat avec l’ASPB, une animation vous est proposée dans l’ancienne abbaye de Brienne-la-Vieille, organisée par Les Amis de Basse Fontaine.

Accès possible en calèche, à pied ou en voiture une occasion idéale pour allier nature, culture et convivialité dans un cadre historique exceptionnel. .

Ancienne Abbaye de Basse Fontaine (chemin de Basse Fontaine) Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 43 98 21 31 lesamisdebassefontaine@gmail.com

