Visite guidée des vestiges du Château de Vieille Cour Journées Européennes du Patrimoine Vieille Cour Oudon

Vieille Cour Château de la Vieille Cour Oudon Loire-Atlantique

Le week end du 20 et 21 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Les propriétaires et les membres de l’association du Domaine de Vieille Cour vous accueilleront pour une visite guidée des vestiges du château médiéval.

Ce domaine, qui constitue un exceptionnel témoignage de la construction médiévale dans l’ouest de la France, est inscrit aux Monuments historiques dont la conservation présente un intérêt général.

Son histoire est, depuis des siècles, liée à celle d’Oudon. Ses anciens propriétaires (Malestroit, Du Bellay, Montmorency, Bourbon-Condé) ont pris part à la grande Histoire de France.

Visite libre ou guidée. .

Vieille Cour Château de la Vieille Cour Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 44 13 13

English :

On the weekend of September 20 and 21, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days!

German :

Am Wochenende des 20. und 21. Septembers können Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes das Kulturerbe des Pays d’Ancenis (neu) entdecken!

Italiano :

Il fine settimana del 20 e 21 settembre, venite a (ri)scoprire il patrimonio della regione di Ancenis durante le Giornate europee del patrimonio!

Espanol :

El fin de semana del 20 y 21 de septiembre, venga a (re)descubrir el patrimonio de la región de Ancenis durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

