Visite guidée des vestiges du village médiéval de Taradeau Parking du Panorama de TARADEL Taradeau

Visite guidée des vestiges du village médiéval de Taradeau Parking du Panorama de TARADEL Taradeau samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des vestiges du village médiéval de Taradeau 20 et 21 septembre Parking du Panorama de TARADEL Var

visite par groupe de 3 à 10 personnes ou groupe associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée des ruines du village médiéval, de la chapelle du XIIe siecle et visite extérieure du donjon.

Parking du Panorama de TARADEL 83460 TARADEAU Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 84 97 55 04 http://https:/www.Taradoppidum.org Visites guidées de la Chapelle du XIIe siècle , de l’extérieur du donjon et des ruines du village médiéval L’accueil se fait sur le parking du Panorama de Taradel situé à côté de la chapelle. Aucune réservation, les groupe de 3 à 10 personnes sont constitués pour chaque visite (dernière visite à 11h30 et 17h00)

Visite commentée des ruines du village médiéval, de la chapelle du XIIe siecle et visite extérieure du donjon.

Xavier CREST