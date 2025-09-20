Visite guidée des vestiges romans du faubourg Saint-Martin Abbaye Saint-Martin du Bourg Avallon

Visite guidée des vestiges romans du faubourg Saint-Martin Abbaye Saint-Martin du Bourg Avallon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des vestiges romans du faubourg Saint-Martin 20 et 21 septembre Abbaye Saint-Martin du Bourg Yonne

Sur inscription | Nombre de places limité | Tarif réduit pour tous à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : 5 € | Attention : présence d’escaliers sur le parcours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les avancées des travaux ainsi que l’histoire de cette bâtisse de plus de 2 000 ans à l’histoire impressionnante.

Vous ferez la connaissance des personnalités du quartier, comme Antoine Vestier et Ernest Quo pour ne citer qu’eux. Une histoire passionnate pleine de rebondissements.

Abbaye Saint-Martin du Bourg 4 impasse Saint-Martin, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 59 30 22 91 http://www.saintmartindubourg.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.saintmartindubourg.com/event-list »}, {« type »: « email », « value »: « contact@saintmartindubourg.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 59 30 22 91 »}] Venez découvrir les vestiges d’une ancienne abbaye romane, et le projet de rénovation et de musée en cours d’installation. l’accès à l’édifice se fait par la ruelle | Départ des visites en façade.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les avancées des travaux ainsi que l’histoire de cette bâtisse de plus de 2 000 ans à l’histoire impressionnante.

© Carolise Rose