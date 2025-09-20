Visite guidée des vignes et du chai des vins des coteaux de l’Escaut Chai des vins des coteaux de l’Escaut Valenciennes

Visite guidée des vignes et du chai des vins des coteaux de l’Escaut Chai des vins des coteaux de l’Escaut Valenciennes samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des vignes et du chai des vins des coteaux de l’Escaut 20 et 21 septembre Chai des vins des coteaux de l’Escaut Nord

visite gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La présence de la vigne dans le Valenciennois remonte à l’époque Gallo-Romaine. En 1362, ce vignoble produisait « 19 muyds » soit environ 43 hectolitres. Nous retrouvons des traces de présence de vigne dans la région tout au long des siècles, et c’est à partir de 1998 que la vigne réapparait à Valenciennes, avec la plantation des vignes des coteaux de l’Escaut.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour une visite du chai, une balade dans les vignes et une dégustation de nos vins et de notre jus de raisin. Le vignoble est situé à 20 minutes de marche à partir du chai et est accessible en voiture.

Durée de la visite : environ 30 minutes

Dernier départ : 17h30.

Chai des vins des coteaux de l’Escaut 70 rue MALPLAQUET, 59300 VALENCIENNES Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Venez découvrir la vigne ainsi que les vins et le jus de raisin des Coteaux de l’Escaut, un domaine exceptionnel à plus d’un titre.

Olivier Warzée