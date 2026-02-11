Visite guidée Des vitraux en dalle de verre de l’église Saint-André Entre art et savoir-faire à Niort Église Saint-André Niort

Visite guidée Des vitraux en dalle de verre de l’église Saint-André Entre art et savoir-faire à Niort

Église Saint-André 57 Rue Saint-André Niort Deux-Sèvres

Visite guidée sous la conduite de Sylvie Rebiffé, vitrailliste et mosaïste. Van Guy, né Yvan Guyet grandit en Vendée. Il étudie d’abord à La Rochelle et aux Sablesd’Olonne, puis aux Beaux-Arts de Nantes, où il se forme aux arts plastiques avant de se spécialiser dans le verre et le vitrail. Il débute dans le monde du vitrail en se formant auprès d’ateliers renommés à Paris, Chartres et Le Mans. En 1958, il rejoint l’atelier Fournier à Tours, fondé par Julien Fournier et Armand Clément en 1873. En 1963, Van Guy crée les vitraux en dalle de verre de l’église Saint-André.

SAMEDI 7 MARS 2026 • DE 10H30 À 11H15.

Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-André

Gratuit sur inscription www.vivre-a-niort.com .

Église Saint-André 57 Rue Saint-André Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 78 05 sylvie.dubuc@mairie-niort.fr

