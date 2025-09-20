Visite guidée des Viviers de Loguivy Les Viviers de Loguivy-de-la-mer Loguivy de la Mer

Visite guidée des Viviers de Loguivy Les Viviers de Loguivy-de-la-mer Loguivy de la Mer samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des Viviers de Loguivy 20 et 21 septembre Les Viviers de Loguivy-de-la-mer Côtes-d’Armor

Visites gratuites samedi 20 et dimanche 21 à 10h (durée : 1h).

Réservation obligatoire, attention places limitées :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Embarquez pour une visite guidée des Viviers de Loguivy, équipement de Guingamp-Paimpol Agglomération au service des professionnels de la mer. Vous y découvrirez le fonctionnement des bassins d’eau de mer, ateliers de conditionnement et chambres froides qui permettent aux professionnels, pêcheurs et ostréiculteurs, de stocker et ou préparer leurs produits dès leur retour au port.

Les Viviers de Loguivy-de-la-mer 8 rue de la Jetée, 22 620 Ploubazlanec Loguivy de la Mer 22620 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/les-viviers-de-loguivy-de-la-mer/ [{« type »: « email », « value »: « s.lecalvez@guingamp-paimpol.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 96 13 59 59 »}]

Embarquez pour une visite guidée des Viviers de Loguivy, équipement de Guingamp-Paimpol Agglomération au service des professionnels de la mer. Vous y découvrirez le fonctionnement des bassins d’eau…

Aymeric Artus