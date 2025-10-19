Visite guidée d’exposition en LSF : « Comment les nazis ont photographié leurs crimes. Auschwitz 1944 » Mémorial de la Shoah Paris

Visite guidée d’exposition en LSF : « Comment les nazis ont photographié leurs crimes. Auschwitz 1944 » Mémorial de la Shoah Paris dimanche 19 octobre 2025.

Cette exposition analyse les photographies prises par les SS lors de la déportation à Auschwitz- Birkenau des Juifs de Hongrie, de mi‑mai à juillet 1944. Le guide est accompagné d’un traducteur en LSF.

RÉSERVER

Le Mémorial de la Shoah organise une visite guidée en langue des signes française de l’exposition « Comment les nazis ont photographié leurs crimes. Auschwitz 1944. »

Le dimanche 19 octobre 2025

de 11h00 à 13h00

gratuit

Gratuit sur réservation.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-19T14:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T16:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-19T11:00:00+02:00_2025-10-19T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial