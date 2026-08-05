Visite guidée Diableries au bord de l’Ellé (Les roches du diable) Les Roches du Diable Guilligomarc’h

Informations pratiques

Guilligomarc’h

Visite guidée Diableries au bord de l’Ellé (Les roches du diable)

Les Roches du Diable Devant le chalet des Roches du Diable Guilligomarc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 15:00:00

fin : 2026-10-30 16:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Partez sur les traces du diable au bord de l’Ellé, à travers une balade pleine de légendes et de mystères. Une sortie diabolique pour découvrir un espace naturel d’exception.

Réservation obligatoire.

Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .

Les Roches du Diable Devant le chalet des Roches du Diable Guilligomarc’h 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English :

L’événement Visite guidée Diableries au bord de l’Ellé (Les roches du diable) Guilligomarc’h a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS