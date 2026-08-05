Visite guidée Diableries au bord de l’Ellé (Les roches du diable) Les Roches du Diable Guilligomarc’h
vendredi 30 octobre 2026 · Les Roches du Diable · Guilligomarc'h
Informations pratiques
Guilligomarc’h
Visite guidée Diableries au bord de l’Ellé (Les roches du diable)
Les Roches du Diable Devant le chalet des Roches du Diable Guilligomarc’h Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:00:00
fin : 2026-10-30 16:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Partez sur les traces du diable au bord de l’Ellé, à travers une balade pleine de légendes et de mystères. Une sortie diabolique pour découvrir un espace naturel d’exception.
Réservation obligatoire.
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .
Les Roches du Diable Devant le chalet des Roches du Diable Guilligomarc’h 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English :
L’événement Visite guidée Diableries au bord de l’Ellé (Les roches du diable) Guilligomarc’h a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS