Visite guidée d’ICI – Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie L’Agora, Cité Internationale de la Danse | Montpellier danse + CCN Occitanie Montpellier

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Visite guidée d’ICI — Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie

Accompagné·e par un·e membre de l’équipe, découvrez ce lieu exceptionnel dédié à la danse contemporaine, installé dans l’ancien Couvent des Ursulines (XVᵉ siècle), restauré dans les années 1990 par les architectes Lipsky et Rollet.

ICI est un lieu ouvert à toutes et tous, qui propose tout au long de l’année :

des rencontres avec les artistes en résidence,

des spectacles,

des expositions,

des ateliers de pratique de la danse,

des conférences…

Une occasion unique d’explorer les coulisses d’un lieu vivant et créatif au cœur de Montpellier !

L'Agora, Cité Internationale de la Danse est un lieu dédié à la danse contemporaine.

Il est situé dans l’ancien Couvent des Ursulines datant du XVe siècle, et a été restauré dans les années 1990 par les architectes Lipsky et Rollet.

Ce lieu ouvert au public programme des spectacles tout au long de la saison et pendant le festival Montpellier Danse, des rencontres avec les artistes accueilli·es en résidence, des ateliers de pratique et mène des projets de formation et de sensibilisation à la culture chorégraphique. Le lieu est accessible en tram, lignes 1 ou 4, arrêt Louis Blanc. Si vous êtes motorisé, vous pouvez facilement stationner à proximité d’ICI—CCN, parking « Corum ».

