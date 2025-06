[Visite guidée] Dieppe cité maritime Dieppe 9 juillet 2025 15:00

Seine-Maritime

[Visite guidée] Dieppe cité maritime RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-23

2025-08-08

2025-09-16

Que ce soit hier ou aujourd’hui, Dieppe s’est toujours tournée vers la mer.

Puissant port de pêche au Moyen-âge, Dieppe devient au XVIe siècle un point de départ stratégique pour la guerre de course et pour de grandes explorations à travers le monde. La ville conquérante se fait plus coquette au XIXe siècle, lorsqu’elle impulse la mode des bains de mer.

RDV devant l’Office de Tourisme

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

English : [Visite guidée] Dieppe cité maritime

Whether in the past or today, Dieppe has always looked to the sea.

A powerful fishing port in the Middle Ages, Dieppe became in the 16th century a strategic departure point for the war of racing and for great explorations throughout the world. The conquering city became more coquettish in the 19th century, when it promoted the fashion for sea bathing.

German :

Ob gestern oder heute, Dieppe hat sich immer dem Meer zugewandt.

Im Mittelalter war Dieppe ein mächtiger Fischereihafen, im 16. Jahrhundert wurde es zu einem strategischen Ausgangspunkt für den Rennkrieg und für große Entdeckungsreisen in die ganze Welt. Jahrhundert, als sie die Mode des Badens im Meer ankurbelte.

Italiano :

Sia in passato che oggi, Dieppe ha sempre guardato al mare.

Potente porto di pesca nel Medioevo, nel XVI secolo Dieppe divenne un punto di partenza strategico per la guerra di corsa e per le grandi esplorazioni in tutto il mondo. La città conquistatrice divenne più civettuola nel XIX secolo, quando introdusse la moda dei bagni in mare.

Espanol :

Tanto en el pasado como en la actualidad, Dieppe siempre ha mirado al mar.

Poderoso puerto pesquero en la Edad Media, Dieppe se convirtió en el siglo XVI en un punto de partida estratégico para la guerra de las carreras y para las grandes exploraciones alrededor del mundo. La ciudad conquistadora se volvió más coqueta en el siglo XIX, cuando introdujo la moda de los baños de mar.

L’événement [Visite guidée] Dieppe cité maritime Dieppe a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie