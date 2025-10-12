Visite guidée Dimanche de caractère Place de l’Hôtel de ville Saint-Calais
Début : 2025-10-12 15:00:00
Visite guidée « Entre les murs » dans le cadre de Dimanche de caractère.
Des murs du château aux murs d’enceinte de l’abbaye il n’y a qu’un pas… Des ruelles dérobées aux propriétés privées, il n’y a que deux pas…
À Saint-Calais, les murs sont grands, les murs sont petits, les murs sont en ruines, bref les murs sont partout ! En suivant les murs ou en les traversant, la visite se termine par la dégustation du traditionnel chausson aux pommes.
Gratuit. Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
Place de l’Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire patrimoine.tourisme@saint-calais.fr
English :
Guided tour « Entre les murs » as part of Dimanche de caractère.
German :
Führung « Entre les murs » (Zwischen den Mauern) im Rahmen von Dimanche de caractère (Sonntag mit Charakter).
Italiano :
Visita guidata « Tra le mura » nell’ambito della Dimanche de caractère.
Espanol :
Visita guiada « Entre murallas » en el marco del Dimanche de caractère.
