Visite guidée Dinéault

Découvrez une vingtaine de fleurs et de plantes médicinales dans un écrin de verdure au pied du Menez Hom ! Entre terre et mer, le chant des oiseaux accompagnera votre visite.

Nous vous partageons nos techniques, notre parcours et nous vous présentons nos cosmétiques naturels artisanaux, le tout avec (et si le cœur vous en dit) une petite infusion maison.

Animations dégustation de tisanes, goûter à base de produits locaux offert sur réservation (selon les horaires de visites).

Visite de 2 heures, sur réservation (15 personnes maximum). .

Manoir de Lézaff Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 7 61 91 77 59

