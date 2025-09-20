Visite guidée d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire et conférence Journées Européennes du Patrimoine Salle des Marronniers Maison du Tourisme Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Salle des Marronniers Maison du Tourisme Rue Michel Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le week-end du 20 et 21 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ! Cette année 2025 le thème mit à l’honneur est le patrimoine architectural.

Samedi 20 septembre

– visite commentée du village à 14 h/14 h 30 départ de la Maison du Tourisme (en face de la poste) rue Michel à Ingrandes,

– conférence/échanges sur le sujet de la pierre de Bretagne et la pierre d’Ingrandes et toutes les autres pierres d’Ingrandes -Le Fresne à 16 h 30, Maison du Tourisme, salle des Marronniers, rue Michel à Ingrandes.

Dimanche 21 septembre

– visite commentée du village à 14 h 30/15 h départ de la Maison du Tourisme (en face la poste) rue Michel à Ingrandes.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à la Maison du Tourisme, rue Michel

exposition permanente d’une collection de mécanismes d’horloges anciennes dont dix classés à l’inventaire des Monuments Historiques de 10 h à 18 h. Accès libre et accès PMR.

– exposition de maquettes de boutiques du temps passé de 10 à 18 h. Accès libre et accès PMR.

L’église d’Ingrandes (labellisée « patrimoine du XXe siècle ») et celle du Fresne font partie du circuit « Eglises et Perles de la Loire ». Elles seront accessibles à la visite de 10 h à 18 h samedi 20 et dimanche 21 septembre. .

English :

On the weekend of September 20 and 21, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)! This year, 2025, the theme is architectural heritage.

German :

Am Wochenende des 20. und 21. Septembers können Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes (JEP) das Kulturerbe des Pays d’Ancenis (wieder)entdecken! Das Thema des diesjährigen Tages ist das architektonische Erbe.

Italiano :

Il fine settimana del 20 e 21 settembre, venite a (ri)scoprire il patrimonio della regione di Ancenis durante le Giornate europee del patrimonio (JEP)! Quest’anno, 2025, il tema è il patrimonio architettonico.

Espanol :

El fin de semana del 20 y 21 de septiembre, venga a (re)descubrir el patrimonio de la región de Ancenis durante las Jornadas Europeas del Patrimonio (JEP) Este año, 2025, el tema es el patrimonio arquitectónico.

