Visite guidée direction l’Australie, l’art aborigène Musée Hèbre Rochefort

Visite guidée direction l’Australie, l’art aborigène

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Début : 2025-09-30 10:30:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-09-30 2025-10-30

Partez à la découverte de l’univers envoûtant de l’art aborigène.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 66 hebre@ville-rochefort.fr

English : Guided tour: Aboriginal art in Australia

Discover the captivating world of Aboriginal art.

German : Geführte Tour: Richtung Australien, die Kunst der Aborigines

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise in die betörende Welt der Aborigine-Kunst.

Italiano :

Scoprite l’affascinante mondo dell’arte aborigena.

Espanol :

Descubra el cautivador mundo del arte aborigen.

