Visite guidée, Domaine d’Emeraude Morne-Rouge, Le Morne-Vert

Visite guidée 5 – 7 juin Domaine d’Emeraude Morne-Rouge Martinique

20 personnes par tranche horaire – Gratuit pour – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T19:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

La visite guidée propose un accompagnement structuré à travers le Domaine d’Émeraude, permettant aux participants de découvrir les richesses du site (paysages, biodiversité, aménagements, musée d’exploration) avec les explications d’un médiateur. Elle vise à apporter des clés de compréhension sur l’histoire du lieu, son fonctionnement écologique et ses spécificités, tout en favorisant une observation attentive et une immersion dans l’environnement naturel.

Domaine d’Emeraude Morne-Rouge Morne-Rouge Le Morne-Vert 97260 Propreté Martinique Martinique +596 596 64 42 59 https://pnr-martinique.com http://pnr-martinique.com Situé sur le territoire de la commune du Morne Rouge, le Domaine d’Émeraude bénéficie d’un cadre naturel idyllique qui lui confère un caractère unique : ici la nature est restée reine et s’épanouit librement à l’abri des tumultes et des fracas causés par l’Homme. Ce lieu, conçu par le Parc Naturel régional de la Martinique, a pour but d’attiser la curiosité du visiteur et de l’amener à observer la nature, telle qu’elle s’offre à lui au quotidien. Ici, point de mises en scène… Juste une mise en valeur de notre biodiversité dans un splendide écrin. Au Domaine d’Émeraude l’air s’entend, les odeurs se savourent et les bruits se vivent. La fraîcheur du lieu est source de dépaysement et de détente… un voyage, une escapade, une envolée sauvage vers des sensations inconnues. Le Domaine d’Émeraude est une aventure, une idée de partage et de découverte, d’exploration et d’évasion au cœur du territoire. L’émerveillement et la contemplation y sont instinctifs, chacun y vivra un instant magique. Personnes à mobilité réduites, présence de parking, animaux interdits

Rendez-vous aux jardins

PNRM