Visite guidée Domus de Cieutat Eauze

Visite guidée 20 et 21 septembre Domus de Cieutat Gers

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Visite guidée – Domus de la Cieutat

Poussez les portes de la Domus de la Cieutat et découvrez toutes les richesses de la vie quotidienne à la gallo-romaine : architecture, décoration, art de vivre…

Une visite immersive pour plonger dans l’intimité d’une maison aristocratique antique, au cœur de l’ancienne cité d’Elusa.

Domus de Cieutat Allée Julien Laudet, 32800 Eauze Eauze 32800 Gers Occitanie 06 62 09 71 38 https://www.elusa.fr/ À l’entrée du site archéologique de la domus de Cieutat, dans l’ancienne gare d’Eauze, est aujourd’hui installé un centre d’interprétation. Il constitue un excellent point de départ pour mieux comprendre l’histoire des trois sites qui constituent l’ensemble : « ELUSA Capitale antique ». La scénographie moderne et innovante propose plusieurs outils interactifs, dont un film de reconstitution virtuelle.

Entre 2001 et 2012 des fouilles ont été menées à Eauze au cœur d’une réserve archéologique d’une vingtaine d’hectares. Elles ont permis de mettre au jour les vestiges d’une domus, édifiée au troisième siècle de notre ère. Vers l’an 350, le propriétaire aurait décidé de l’agrandir : c’est l’époque de la splendeur du bâtiment, qui atteint alors près de 2700 m². Légèrement surélevée par rapport aux rues, la demeure bénéficie d’une position proéminente dans le quartier aristocratique dans lequel elle est insérée. Parking.

© Elusa Capitale Antique