Visite guidée DOUAI : entre géologie et architecture Place du Barlet 59500 Douai Douai

Visite guidée DOUAI : entre géologie et architecture Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Place du Barlet 59500 Douai Nord

Gratuit, limité à 15 par créneau, chaussures de marche, crème solaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir l’histoire géologique régionale en étudiant les pierres pour la construction des bâtiments.

Place du Barlet 59500 Douai Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Mickaël Swialkowski