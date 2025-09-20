Visite guidée du 10 rue Chenoise et de l’Hotel d’Ornacieux Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Grenoble

Réservation uniquement sur www.patrimoine-grandgrenoble.fr Dans la cour 10 mn avant le début de la visite Durée 1 heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée des cours intérieures du 10 et du 8 rue Chenoise, présentation du splendide plafond peint du XVIIème siècle « à la Française » dans le siège de notre association.

Patrimoine et Développement du Grand Grenoble 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Canton de Grenoble 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 09 51 86 27 84 http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr »}] Ce bâtiment, dont l’histoire est originale, est un beau témoignage de l’architecture très intéressante de ce quartier ancien. Les peintures du plafond du local, que l’association Patrimoine et Développement occupe, seront présentées au public ainsi que l’histoire de ce très bel immeuble. Tram b : Notre Dame – Musée.

Patrimoine et développement du Grand Grenoble