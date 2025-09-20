Visite guidée du 1932 Hôtel & Spa Cap d’Antibes Le 1932 Hotel & Spa Cap d’Antibes Antibes

limité à 10 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

En 1932, Juan-les-Pins est devenue une destination incontournable. Dans la suite du musicien Cole Porter, les Américains Gérald et Sara Murphy ont lancé 10 ans plus tôt la saison d’été.

Scott Fitzgerald et John Dos Passos ont immortalisé cet âge d’or habité par des géants tels que Pablo Picasso, Rudolph Valentino ou Ernest Hemingway.

Cette année-là, un hôtel voit le jour. Élevé par l’architecte moderniste Georges Dikansky, au-dessus de la Pinède Gould et des plages. Il évoque un paquebot amarré aux temps de l’insouciance.

L’hôtel a été magnifiquement rénové en 2022 par l’architecte et décorateur Laurent Maugoust, qui a apporté une touche contemporaine à l’Art Déco.

Le 1932 Hôtel & Spa Cap d’Antibes – MGallery rend ainsi hommage au raffinement des années folles, qu’il ravive dans une interprétation moderne et festive.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, Le 1932 Hotel & Spa Cap d’Antibes ouvre ses portes et vous invite à plonger dans l’âge d’or du Cap d’Antibes le temps d’un voyage hors du temps le samedi 20/09 et dimanche 21/09, de 15h à 16h.

Visites guidées de l’Hôtel 1932 sur réservation (groupe de 10 personnes)

Le 1932 Hotel & Spa Cap d'Antibes 5 Avenue Saramartel, 06160, Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

