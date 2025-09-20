Visite guidée du Bahut Le Bahut Semur-en-Auxois

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le service Patrimoine de la ville vous propose une présentation de l’histoire du bâtiment, du couvent du XVIIe siècle au lycée du XXe siècle, à partir d’images d’archives. Vous pourrez ensuite déambuler dans les anciennes salles de classe et découvrir le projet de rénovation réalisé par le cabinet d’architectes Azoulay, qui transformera l’ancien lycée en Écofaubourg.

Le Bahut 12 rue du Lycée 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 97 20 44 https://lebahut-semur.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lebahut.net »}]

© Igor Wojtowicz / Le Bahut