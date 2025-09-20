Visite guidée du barrage de Bort-les-Orgues Barrage EDF de Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues

Visite guidée du barrage de Bort-les-Orgues 20 et 21 septembre Barrage EDF de Bort-les-Orgues Corrèze

Gratuit. 4 visites : 2 matin et 2 après-midi le samedi et le dimanche. Billetterie obligatoire, pour plus d’informations contacter l’office de tourisme. Accessible dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le barrage de Bort-les-Orgues est le château d’eau de la vallée de la Dordogne, avec une retenue de près de 500 millions de m³, la quatrième de France.

De type poids-voûte, il mesure 120 mètres de haut pour 400 mètres de longueur en crête, et a nécessité 650 000 m³ de béton pour sa construction.

Découvrez la visite intérieure : de la salle des commandes à la salle des machines, en passant par le tunnel, entrez au cœur de l’ouvrage.

Rendez-vous : au pied du barrage de Bort-les-Orgues, au mobile home d’accueil situé sur le parking.

Barrage EDF de Bort-les-Orgues Barage, 19110 Bort-Les-Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

© OTCHC