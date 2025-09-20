Visite guidée du barrage de l’Aigle Barrage de l’Aigle Chalvignac Chalvignac

Visite guidée du barrage de l’Aigle Barrage de l’Aigle Chalvignac Chalvignac samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du barrage de l’Aigle 20 et 21 septembre Barrage de l’Aigle Chalvignac Cantal

Gratuit – Nombre de places limité à 18 personnes. À partir de 8 ans, chaussures fermées, pas de sacs ni appareils photos. Pièce d’identité obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Accompagnés d’un guide profitez d’une visite commentée de l’usine, des maquettes et de la baraque d’ouvriers pour découvrir l’histoire du barrage de l’Aigle, barrage de la Résistance.

Barrage de l’Aigle Chalvignac Barrage de l’Aigle 15200 Chalvignac Chalvignac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 68 19 87 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 19 60 00 30 »}] Nom : barrage de l’Aigle, aussi appelé « Barrage de la Résistance » Il abritait l’Organisation de la Résistance de l’Armée (O.R.A) du Cantal durant la Seconde Guerre Mondiale. Celle-ci a retardé la mise en service pour ne pas donner une puissance énergétique supplémentaire à l’occupant. Signe distinctif : architecture originale avec ses doubles évacuateurs de crues et ses dimensions Impressionnantes. Longueur : 290 m – Hauteur : 90 m -Puissance : 360 MW – Second barrage hydro-électrique édifié sur la rivière Dordogne, équipé d’un groupe de

production supplémentaire en 1982, il devient l’aménagement le plus puissant du bassin de la Dordogne

Label : « Patrimoine du XXe siècle » Parkings gratuits

Accompagnés d’un guide profitez d’une visite commentée de l’usine, des maquettes et de la baraque d’ouvriers pour découvrir l’histoire du barrage de l’Aigle, barrage de la Résistance.

© EDF