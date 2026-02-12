Visite guidée du Barrage de l’Aigle Soursac

Visite guidée du Barrage de l’Aigle

Accompagné d’un guide, profitez d’une visite commentée de l’usine, des maquettes et de la baraque d’ouvriers pour découvrir l’histoire du barrage de l’Aigle

Billetterie obligatoire aux bureaux d’information touristique Bort les Orgues, Meymac, Neuvic et Ussel ou via site internet Tourisme Haute-Corrèze

Rendez-vous sur le parking au pied du barrage, visite accessible à partir de 8 ans. Présentation des cartes d’identité. Tout sac, appareil phot, téléphone portable interdits. Vétements couvrant obligatoire (jambes et bras) .

Barrage de l’Aigle Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

