Visite guidée du Barrage de Treignac Treignac

Visite guidée du Barrage de Treignac Treignac mardi 15 juillet 2025.

Visite guidée du Barrage de Treignac

Treignac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2025-09-05

Cette nouvelle visite proposée par l’Office de tourisme Terres de Corrèze vous amène dans les entrailles du barrage de Treignac. Notre guide Nathalie, retracera l’historique du barrage et vous racontera la Vézère et son environnement.

De 2 à 14 personnes, enfant à partir de 8 ans.

Le rendez-vous se situe avant le barrage, près de l’ancien village vacances. .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71

English : Visite guidée du Barrage de Treignac

German : Visite guidée du Barrage de Treignac

Italiano :

Espanol : Visite guidée du Barrage de Treignac

L’événement Visite guidée du Barrage de Treignac Treignac a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze