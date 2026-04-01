Visite guidée du Barrage de Treignac Treignac
Visite guidée du Barrage de Treignac Treignac jeudi 30 avril 2026.
Treignac
Visite guidée du Barrage de Treignac
Treignac Corrèze
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:30:00
fin : 2026-04-30 12:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Partez à la découverte d’un géant de béton !
Cette visite proposée par l’Office de Tourisme Terres de Corrèze vous amène dans les entrailles du barrage de Treignac. Notre guide Nathalie, retracera l’historique du barrage et vous racontera la Vézère et son environnement.
De 2 à 15 personnes, enfant à partir de 8 ans.
Uniquement sur réservation dans nos bureaux ou en ligne https://www.terresdecorreze.com/sejour/billetterie/
Le rendez-vous se situe avant le barrage, près de l’ancien village vacances.
Attention équipement à prévoir chaussures fermées et vêtements couvrants. .
Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du Barrage de Treignac
L’événement Visite guidée du Barrage de Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Treignac (Corrèze)
- Visite guidée du Barrage de Treignac Treignac 30 avril 2026
- GR®46 Etape 2 de Treignac à Beaumont Treignac Corrèze 1 mai 2026
- Trail de Treignac La Pierre des Druides Treignac Corrèze 1 mai 2026
- GRP® des Monédières Treignac Corrèze 1 mai 2026
- Lou Roual De Las Fadas Treignac Corrèze 1 mai 2026