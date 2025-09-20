Visite guidée du barrage Rapide Barrage Rapide Montgenèvre Montgenèvre

Visite guidée du barrage Rapide Samedi 20 septembre, 10h00 Barrage Rapide Montgenèvre Hautes-Alpes

Visite guidée du Barrage Rapide

Accompagnée d’un guide passionné vous visiterez le « Barrage Rapide » qui pouvait bloquer la route en 6 secondes !

Renseignements : +33 6 73 75 17 89 / +33 4 92 21 52 52

À l’occasion de la 41e édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les Amis du Barrage Rapide, en partenariat avec Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire et la commune de Montgenèvre, vous invite à remonter le temps pour un week-end immersif à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Plongez au cœur de la Drôle de Guerre au Barrage Rapide de Montgenèvre ! De 10h00 à 17h00, revivez l’intensité d’un contrôle routier à la frontière, tel qu’il pouvait se dérouler à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

✨ Le Barrage Rapide, véritable prouesse de la Ligne Maginot alpine, pouvait interrompre la circulation en seulement 6 secondes !

Explorez les lieux aux côtés de collectionneurs passionnés, qui vous feront découvrir du matériel militaire d’époque, et l’envers du décor d’une frontière sous haute tension.

️ Entrée libre – Tout public

Barrage Rapide Montgenèvre 05100 montgenevre Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 92 21 52 52 https://montgenevre.com Parking à proximité

© Office de Tourisme de Montgenèvre