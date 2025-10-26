Visite guidée du Bas Rebberg, quartier des industriels Mulhouse

Visite guidée du Bas Rebberg, quartier des industriels

Entreprenez une magnifique promenade dans le temps et l’espace, tant est grande la diversité architecturale des somptueuses maisons de maître des 19e et 20e siècles, quelquefois noyées dans d’immenses parcs aux essences d’arbres sélectionnées par les industriels lors de leurs nombreux voyages.

English :

Take a magnificent stroll through time and space, as you admire the architectural diversity of the sumptuous 19th and 20th century mansions, sometimes nestled in immense parks with tree species selected by industrialists on their many travels.

German :

Jahrhundert, die manchmal in riesige Parks eingebettet sind, deren Baumarten von den Industriellen auf ihren zahlreichen Reisen ausgewählt wurden.

Italiano :

Fate una magnifica passeggiata nel tempo e nello spazio, ammirando la diversità architettonica dei sontuosi palazzi del XIX e XX secolo, alcuni dei quali sono circondati da immensi parchi con alberi scelti dagli industriali nei loro numerosi viaggi.

Espanol :

Dé un magnífico paseo a través del tiempo y el espacio, mientras admira la diversidad arquitectónica de las suntuosas mansiones de los siglos XIX y XX, algunas de las cuales están rodeadas de inmensos parques plantados con árboles seleccionados por los industriales en sus numerosos viajes.

