Visite guidée du bâtiment des Archives départementales de l’Ardèche Archives départementales Privas

Visite guidée du bâtiment des Archives départementales de l’Ardèche 20 et 21 septembre Archives départementales Ardèche

Nombre de places limité, inscription auprès des Archives au 04 75 66 98 00

Début : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

Le parcours permet de découvir, à travers une visite complète des Archives départementales, son bâtiment, ses métiers et des documents exceptionnels. Cette année des contenants inattendus d’archives sont mis à l’honneur.

Durée : 1h15

Archives départementales Place André Malraux, 07000 Privas, France Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475669800 http://archives.ardeche.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

@Archives départementales de l’Ardèche @Perluette&BeauFixe