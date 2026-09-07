Visite guidée du bâtiment des Assemblées du Conseil départemental de la Côte-d’Or et de l’hôtel Esmonin de Dampierre, Conseil départemental de Côte-d’Or, Dijon

Informations pratiques

Visite guidée du bâtiment des Assemblées du Conseil départemental de la Côte-d’Or et de l’hôtel Esmonin de Dampierre Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 13h30, 15h00, 16h30 Conseil départemental de Côte-d’Or Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez l’histoire et l’architecture du bâtiment des assemblées du Conseil départemental de la Côte-d’Or grâce à ces visites menées par une guide-conférencière et la salle dans laquelle les élus départementaux siègent et votent les politiques départementales ainsi que les salons de l’Hôtel Esmonin de Dampierre, un hôtel particulier du dix-huitième siècle, construit par un ancien président du Département.

Conseil départemental de Côte-d’Or 53bis rue de la Préfecture, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.cotedor.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cotedor.fr/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-ca-se-passe-aussi-au-departement »}]

Découvrez l’histoire et l’architecture du bâtiment des assemblées du Conseil départemental de la Côte-d’Or grâce à ces visites menées par une guide-conférencière et la salle dans laquelle les élus et…

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