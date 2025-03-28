Visite guidée du Beffroi de la Mairie Charleville-Mézières

Visite guidée du Beffroi de la Mairie

Il est le plus haut point de vue sur la cité idéale de Charles de Gonzague. Reflet de l’architecture des années 1830-1850, il offre une vue exceptionnelle sur la ville de Charleville et au delà. Unique Beffroi du département des Ardennes, il est beaucoup plus récent que ceux du Nord de la France. Le panorama vu depuis le poste de vigie doit se mériter ! Cent cinquante marches séparent le sol de cet horizon exclusif. Mais quand vous serez en haut… La perspective sur les toits d’ardoise bleue de la Place Ducale qui tranche avec le vert des arbres du Mont Olympe, ne vous laissera jamais indifférent. Et d’autant plus encore si l’automne a déjà pris ses quartiers…A chaque saison, une nouvelle vue, de nouveaux détails… Les couleurs du plateaux de Berthaucourt qui évoluent au fil du temps contrastent avec les couleurs de la majestueuse Basilique Notre Dame d’Espérance de Mézières. Tandis que le clocheton de l’hôtel de ville de Mézières se laisse retrouver facilement, votre lecture de paysage accompagnée de votre guide vous mènera plus loin encore. Serez-vous à la hauteur pour retrouver des villages typiquement ardennais, comme Aiglemont ou Montcy Notre-Dame ?Pour en savoir plus et réserver, cliquez ici

It is the highest vantage point in Charles de Gonzague’s ideal city. Reflecting the architecture of the 1830s and 1850s, it offers an exceptional view of Charleville and beyond. The only belfry in the Ardennes department, it is much more recent than those in northern France. The panoramic view from the lookout post is well worth the effort! One hundred and fifty steps separate the ground from this exclusive horizon. But once you’re at the top, you’ll never be indifferent to the view of the blue slate roofs of Place Ducale, contrasting with the green trees of Mont Olympe. And even more so if autumn has already set in… Each season brings a new view, new details.. The changing colors of the Berthaucourt plateau contrast with the colors of the majestic Basilique Notre Dame d?Espérance in Mézières. While the bell tower of Mézières town hall is easy to find, your landscape reading with your guide will take you even further. Will you be up to the challenge of discovering typical Ardennes villages such as Aiglemont or Montcy Notre-Dame? To find out more and book, click here

Er ist der höchste Aussichtspunkt auf die ideale Stadt von Karl von Gonzaga. Er spiegelt die Architektur der Jahre 1830-1850 wider und bietet einen außergewöhnlichen Blick auf die Stadt Charleville und darüber hinaus. Er ist der einzige Belfried im Departement Ardennes und wesentlich jünger als die Belfriede in Nordfrankreich. Das Panorama vom Aussichtspunkt aus muss man sich verdienen! Hundertfünfzig Stufen trennen den Boden von diesem exklusiven Horizont. Aber wenn Sie oben angekommen sind, wird Sie die Aussicht auf die blauen Schieferdächer der Place Ducale, die sich vom Grün der Bäume auf dem Olymp abheben, nie gleichgültig lassen. Und das gilt umso mehr, wenn der Herbst bereits Einzug gehalten hat… Jede Jahreszeit bietet eine neue Aussicht und neue Details… Die Farben des Plateaus von Berthaucourt, die sich im Laufe der Zeit verändern, stehen im Kontrast zu den Farben der majestätischen Basilika Notre Dame d’Espérance in Mézières. Während der Glockenturm des Rathauses von Mézières leicht zu finden ist, wird Sie Ihre Landschaftslektüre in Begleitung Ihres Reiseführers noch weiter in die Ferne führen. Werden Sie es schaffen, die für die Ardennen typischen Dörfer wie Aiglemont oder Montcy Notre-Dame zu finden? Weitere Informationen und Buchungen finden Sie hier

È il punto panoramico più alto della città ideale di Charles de Gonzague. Riflettendo l’architettura degli anni 1830 e 1850, offre una vista eccezionale sulla città di Charleville e oltre. Unico campanile del dipartimento delle Ardenne, è molto più recente di quelli del nord della Francia. La vista panoramica che si gode dal belvedere vale lo sforzo! Centocinquanta gradini separano il suolo da questo orizzonte esclusivo. Ma quando si arriva in cima, la vista dei tetti di ardesia blu della Place Ducale, in contrasto con il verde degli alberi del Mont Olympe, non lascia indifferenti. A maggior ragione se l’autunno è già arrivato… Ogni stagione porta con sé una nuova vista, nuovi dettagli.. I colori cangianti dell’altopiano di Berthaucourt contrastano con quelli della maestosa Basilica di Notre Dame d’Espérance a Mézières. Se il campanile del municipio di Mézières è facile da individuare, la lettura del paesaggio con la vostra guida vi porterà ancora più lontano. Sarete all’altezza di scoprire villaggi tipici delle Ardenne come Aiglemont o Montcy Notre-Dame? Per saperne di più e prenotare, cliccate qui

Es el mirador más alto de la ciudad ideal de Charles de Gonzague. Reflejo de la arquitectura de las décadas de 1830 y 1850, ofrece una vista excepcional de la ciudad de Charleville y más allá. Único campanario del departamento de las Ardenas, es mucho más reciente que los del norte de Francia. La vista panorámica desde el mirador merece la pena Ciento cincuenta escalones separan el suelo de este horizonte exclusivo. Pero al llegar arriba, la vista de los tejados de pizarra azul de la Place Ducale, en contraste con el verde de los árboles del Mont Olympe, nunca le dejará indiferente. Y más aún si el otoño ya se ha instalado… Cada estación aporta una nueva vista, nuevos detalles.. Los colores cambiantes de la meseta de Berthaucourt contrastan con los de la majestuosa Basílica de Notre Dame d’Espérance en Mézières. Aunque el campanario del ayuntamiento de Mézières es fácil de localizar, la lectura del paisaje con su guía le llevará aún más lejos. ¿Se atreverá a descubrir pueblos típicos de las Ardenas como Aiglemont o Montcy Notre-Dame? Para más información y reservas, haga clic aquí

