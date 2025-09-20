Visite Guidée du BOB, friche industrielle reconvertie en tiers-lieu d’occupation temporaire BOB – Bâtiment Ouvert aux Bifurcations Villeurbanne

Visite Guidée du BOB, friche industrielle reconvertie en tiers-lieu d’occupation temporaire Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 BOB – Bâtiment Ouvert aux Bifurcations Métropole de Lyon

Visite gratuite

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Venez découvrir le temps d’une visite guidée un jeune tiers-lieu villeurbannais ouvert depuis un an au coeur du quartier Carré de Soie.

Porté par la Coopérative Plateau Urbain spécialisée dans l’occupation temporaire et transitoire, BOB a pour mission principale d’accueillir dans ses murs des structures émergentes qui tissent des passerelles entre ESS, insertion, économie durable et circulaire, production culturelle et participation citoyenne. Pas moins de 100 structures ont la possibilité d’être hébergées dans les grandes halles ainsi que dans les bureaux qui composent les 15 000 m2 de cette friche industrielle exceptionnelle.

BOB se veut être un lieu de vie des possibles aux multiples activités favorisant les interconnexions aussi inattendues que fondatrices. Quitter son bureau, se perdre dans les étages et bifurquer selon ses envies, rencontrer de nouvelles forces vives, alimenter sa pratique en découvrant d’autres manières de faire.

BOB c’est aussi un lieu de vie et d’échange, à la fois pour les acteur.rices à demeure mais aussi pour les habitant.es et usager.es du territoire. Pour cela, certains espaces du projet sont pensés en direction des associations locales pour répondre à leurs besoins et accompagner leurs actions. Le but du BOB est d’accueillir les envies citoyennes de chacun.e dans le respect des trois valeurs fondatrices de Plateau Urbain : l’expérimentation, la solidarité et la mixité.

BOB – Bâtiment Ouvert aux Bifurcations 34 rue Decomberousse 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Bonnevay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.plateau-urbain.com/tiers-lieux/nos-projets/le-bob/ https://www.instagram.com/bob_plateau_urbain/ Pensée comme un projet de « transition », l'occupation temporaire BOB (Bâtiment ouvert aux bifurcations) a démarré en juillet 2024.

Le site, chapeauté par Plateau urbain, accueille sur 15 000 m2 une soixantaine d’occupants pour des activités liées à l’économie sociale et solidaire, au petit artisanat, à l’économie circulaire et à la solidarité alimentaire, avec de nombreux emplois en insertion.

BOB accueille ainsi une grande diversité de porteurs de projets, de publics, de filières et de métiers, qui constituent un écosystème riche et stimulant, propice à l’émulation collective, la rencontre, l’entraide, le partage de connaissances et l’émergence de projets communs.

BOB est un tiers-lieu en occupation temporaire jusqu’en décembre 2027 sur une ancienne friche industrielle dont la Métropole de Lyon est le propriétaire. Métro A et tramway T3 // arrêt « Vaulx en Velin la Soie »

©Plateau Urbain