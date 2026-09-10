Visite guidée du bourg d’autrefois, Mairie de Tresses, Tresses

Informations pratiques

Visite guidée du bourg d’autrefois 19 et 20 septembre Mairie de Tresses Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée du bourg d’autrefois

Déambulez dans le bourg à la découverte de son histoire et de son patrimoine, puis montez jusqu’au clocher classé du XIIIe siècle.

Mairie de Tresses Avenue des écoles, 33370 Tresses Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée du bourg d’autrefois