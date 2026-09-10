AGENDA · Tresses
Visite guidée du bourg d’autrefois, Mairie de Tresses, Tresses
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Tresses · Tresses
Informations pratiques
Visite guidée du bourg d’autrefois 19 et 20 septembre Mairie de Tresses Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite guidée du bourg d’autrefois
Déambulez dans le bourg à la découverte de son histoire et de son patrimoine, puis montez jusqu’au clocher classé du XIIIe siècle.
Mairie de Tresses Avenue des écoles, 33370 Tresses Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite guidée du bourg d’autrefois
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