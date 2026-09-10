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Visite guidée du bourg d’autrefois, Mairie de Tresses, Tresses

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Tresses · Tresses

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Tresses
Adresse
Avenue des écoles, 33370 Tresses
Ville
33370 Tresses
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Visite guidée du bourg d’autrefois 19 et 20 septembre Mairie de Tresses Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée du bourg d’autrefois

Déambulez dans le bourg à la découverte de son histoire et de son patrimoine, puis montez jusqu’au clocher classé du XIIIe siècle.

Mairie de Tresses Avenue des écoles, 33370 Tresses Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite guidée du bourg d’autrefois

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