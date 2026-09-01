UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carolles

Visite guidée du bourg de Carolles RDV devant la Mairie Carolles

mercredi 21 octobre 2026 · RDV devant la Mairie · Carolles

Visite guidée du bourg de Carolles RDV devant la Mairie Carolles

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
RDV devant la Mairie
Adresse
2 Place de la Mairie
Ville
50740 Carolles
Département
Manche
Tarif

Carolles

Visite guidée du bourg de Carolles

RDV devant la Mairie 2 Place de la Mairie Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Auteur jeunesse carollais, Antoine Lefranc vous guidera dans le bourg de Carolles pour vous raconter son histoire, ses légendes et ses anecdotes du moyen-âge à aujourd’hui à travers les éléments clés du patrimoine carollais et ses transformations au cours du XXème siècle. Dès 6 ans. Rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Carolles. Réservation obligatoire au 06 23 21 44 46.   .

RDV devant la Mairie 2 Place de la Mairie Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46  exploronscarolles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du bourg de Carolles

L’événement Visite guidée du bourg de Carolles Carolles a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Carolles (Manche)