Visite guidée du bourg de Carolles RDV devant la Mairie Carolles
mercredi 21 octobre 2026 · RDV devant la Mairie · Carolles
Informations pratiques
Carolles
Visite guidée du bourg de Carolles
RDV devant la Mairie 2 Place de la Mairie Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Auteur jeunesse carollais, Antoine Lefranc vous guidera dans le bourg de Carolles pour vous raconter son histoire, ses légendes et ses anecdotes du moyen-âge à aujourd’hui à travers les éléments clés du patrimoine carollais et ses transformations au cours du XXème siècle. Dès 6 ans. Rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Carolles. Réservation obligatoire au 06 23 21 44 46. .
RDV devant la Mairie 2 Place de la Mairie Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com
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English : Visite guidée du bourg de Carolles
L’événement Visite guidée du bourg de Carolles Carolles a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer
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