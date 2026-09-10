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Visite guidée du bourg de Ceyrat, Parc Saint Martin, Ceyrat

dimanche 20 septembre 2026 · Parc Saint Martin · Ceyrat

Visite guidée du bourg de Ceyrat, Parc Saint Martin, Ceyrat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc Saint Martin
Adresse
route de Romagnat, 63122 Ceyrat
Ville
63122 Ceyrat
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
30

Visite guidée du bourg de Ceyrat Dimanche 20 septembre, 15h00 Parc Saint Martin Puy-de-Dôme

30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

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Au programme:

Une balade commentée à travers le bourg de Ceyrat pour découvrir ou redécouvrir son patrimoine, son histoire et les paysages qui nous entourent.

Puis, place à un moment convivial pour prolonger la balade et partager ensemble !

Dimanche 20 septembre 2026  Départ à 15h – Parc Saint-Martin

️ C’est gratuit, mais les places sont limitées !
  Inscription obligatoire au  06 27 49 74 06 ✉️ ceyractive@gmail.com
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir Ceyrat avec Ceyr’Active !

Parc Saint Martin route de Romagnat, 63122 Ceyrat Ceyrat 63122 Boisséjour Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0627497406 https://www.facebook.com/stories/122097742335428610/UzpfSVNDOjE2MjE5MzE1MTYxMTEwMjE=/?view_single=1&source=shared_permalink [{« type »: « phone », « value »: « 06 27 49 74 06 »}, {« type »: « email », « value »: « ceyractive@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:ceyractive@gmail.com »}] Parc Saint Martin et centre bourg de Ceyrat
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