Visite guidée du bourg de Ceyrat, Parc Saint Martin, Ceyrat

Informations pratiques

Visite guidée du bourg de Ceyrat Dimanche 20 septembre, 15h00 Parc Saint Martin Puy-de-Dôme

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

️ CEYR’ACTIVE FÊTE SON PATRIMOINE !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Ceyr’Active vous propose de partir à la découverte de Ceyrat autrement !

Au programme:

Une balade commentée à travers le bourg de Ceyrat pour découvrir ou redécouvrir son patrimoine, son histoire et les paysages qui nous entourent.

Puis, place à un moment convivial pour prolonger la balade et partager ensemble !

Dimanche 20 septembre 2026 Départ à 15h – Parc Saint-Martin

️ C’est gratuit, mais les places sont limitées !

Inscription obligatoire au 06 27 49 74 06 ✉️ ceyractive@gmail.com

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir Ceyrat avec Ceyr’Active !

Parc Saint Martin route de Romagnat, 63122 Ceyrat Ceyrat 63122 Boisséjour Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0627497406 https://www.facebook.com/stories/122097742335428610/UzpfSVNDOjE2MjE5MzE1MTYxMTEwMjE=/?view_single=1&source=shared_permalink [{« type »: « phone », « value »: « 06 27 49 74 06 »}, {« type »: « email », « value »: « ceyractive@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:ceyractive@gmail.com »}] Parc Saint Martin et centre bourg de Ceyrat

️ CEYR’ACTIVE FÊTE SON PATRIMOINE !

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