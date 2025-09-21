Visite guidée du bourg de La Chapelle-Huon Église La Chapelle-Huon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée du bourg de la Chapelle-Huon par une guide-conférencière du Perche sarthois, dimanche à 15h, rendez-vous place de l’église.

Église Impasse Francis Clement, 72310 La Chapelle-Huon, France La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Perche sarthois