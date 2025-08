Visite guidée du bourg de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières

Découvrez au fil d’une petite balade l’histoire du bourg de Montigny-le-Gannelon,qui fut au Moyen Age la seconde plus importante seigneurie du comté de Dunois. Le guide vous fera découvrir les vestiges des fortifications médiévales et l’église Saint-Sauveur / Saint-Gille.

La ville était protégée par un château-fort et une enceinte fortifiée relevée au 12e siècle dont il est encore possible de voir certains vestiges comme la Porte Roland qui permettait d’accéder à la ville depuis Châteaudun, un ancien poste de garde ainsi que quelques tourelles.

L’église Saint-Sauveur / Saint-Gilles reconstruite à la fin 16e siècle et au début du 17e siècle sur des bases romanes présente un intérieur entièrement redécoré au 19e siècle. Il est possible d’y admirer une châsse en bois datée de 1828 contenant les relique de Saint-Félicité placées dans une curieuse effigie en cire.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 2 .

Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Take a stroll through the history of Montigny-le-Gannelon, which in the Middle Ages was the second most important seigneury in the county of Dunois. The guide will show you the remains of medieval fortifications and the church of Saint-Sauveur / Saint-Gille.

German :

Entdecken Sie auf einem kleinen Spaziergang die Geschichte des Dorfes Montigny-le-Gannelon, das im Mittelalter die zweitwichtigste Herrschaft der Grafschaft Dunois war. Der Führer zeigt Ihnen die Überreste der mittelalterlichen Befestigungsanlagen und die Kirche Saint-Sauveur / Saint-Gille.

Italiano :

Passeggiate nella storia di Montigny-le-Gannelon, che nel Medioevo era la seconda signoria più importante della contea di Dunois. La guida vi mostrerà i resti delle fortificazioni medievali e la chiesa di Saint-Sauveur / Saint-Gille.

Espanol :

Dé un paseo por la historia de Montigny-le-Gannelon, que en la Edad Media fue el segundo señorío más importante del condado de Dunois. El guía le mostrará los restos de las fortificaciones medievales y la iglesia de Saint-Sauveur / Saint-Gille.

