Visite guidée du bourg de Noyen-sur-Sarthe Place Georges Guiet Noyen-sur-Sarthe

Visite guidée du bourg de Noyen-sur-Sarthe 20 et 21 septembre Place Georges Guiet Sarthe

Entièrement gratuit et sans réservation

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:15:00

Pendant 45 minutes, (re)découvrez les églises de Noyen, ses ponts, ses rues, sa mairie, au fil d’un parcours relevé d’anecdotes en tous genres.

Place Georges Guiet Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire

Matéo Guyon